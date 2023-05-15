Натрите этой копеечной смесью кроссовки — они снова станут белоснежными, как новые

Фото: freepik.com

Домохозяйки используют всего два компонента, чтобы вернуть обуви белизну.

Многие сталкиваются с тем, что белая обувь теряет свой вид. Особенно часто это происходит весной, как на улице бывает сыро и грязно. Матерые домохозяйки нашли народные способы, чтобы отмыть кроссовки и кеды. Для этого нужно всего два копеечных ингредиента. В порядок их можно с помощью крахмала и нашатырного спирта.

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Нужно смешать эти два средства в равных пропорциях и нанести полученную пасту на загрязненную поверхность. Оставьте обувь на несколько минут, покрыв смесью, а потом потрите их губкой.

После таких манипуляций нужно убрать остатки средства с помощью ластика и щетки. Даже мыть кроссовки не придется.

По информации Voicemag.ru, этот метод подойдет также для обуви из замши.

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