Натрите этой копеечной смесью кроссовки — они снова станут белоснежными, как новые

Многие сталкиваются с тем, что белая обувь теряет свой вид. Особенно часто это происходит весной, как на улице бывает сыро и грязно. Матерые домохозяйки нашли народные способы, чтобы отмыть кроссовки и кеды. Для этого нужно всего два копеечных ингредиента. В порядок их можно с помощью крахмала и нашатырного спирта.
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Нужно смешать эти два средства в равных пропорциях и нанести полученную пасту на загрязненную поверхность. Оставьте обувь на несколько минут, покрыв смесью, а потом потрите их губкой.
После таких манипуляций нужно убрать остатки средства с помощью ластика и щетки. Даже мыть кроссовки не придется.
По информации Voicemag.ru, этот метод подойдет также для обуви из замши.