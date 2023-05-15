Выкиньте эти шарфы немедленно — они устарели: стилист предупредил, как не опозориться

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По словам эксперт, нужно избавиться от трех фасонов этого предмета одежды.

1. Это легкие флюидные платки, сделанные из легких прозрачных тканей. Они не несут за собой никакой функции и могут лишь испортить лук.

2. Не стоит выбирать шарфы с кричащими принтами. А если узор на тонком платке, то это катастрофа. По словам стилиста, минимализм в топе, поэтому лучше такие шарфы не доставать из шкафа.

3. Также не в моде шарфы с многочисленными деталями. Если они украшены стразами, рюшами, бубенчиками и бахромой, то их стоит выбросить.