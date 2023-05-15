Выкиньте эти шарфы немедленно — они устарели: стилист предупредил, как не опозориться

Весной наступает время, когда хочется носить легкие вещи, но порой еще сложно обойтись без шарфа. Примечательно, что даже этот предмет гардероба может испортить образ, если выбран неправильно.
Персональный стилист, эксперт в продажах одежды и обуви, создатель своего бренда, Исмаил Сафиулов объяснил, какие шарфы давно вышли из моды. Их лучше выкинуть, чтобы не позориться.
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По словам эксперт, нужно избавиться от трех фасонов этого предмета одежды.
1. Это легкие флюидные платки, сделанные из легких прозрачных тканей. Они не несут за собой никакой функции и могут лишь испортить лук.
2. Не стоит выбирать шарфы с кричащими принтами. А если узор на тонком платке, то это катастрофа. По словам стилиста, минимализм в топе, поэтому лучше такие шарфы не доставать из шкафа.
3. Также не в моде шарфы с многочисленными деталями. Если они украшены стразами, рюшами, бубенчиками и бахромой, то их стоит выбросить.
«Помним, сейчас главный тренд — это многофункциональность и практичность», — пояснил эксперт.