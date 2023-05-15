Скрывает седину на несколько месяцев: названо самое модное окрашивание этого сезона — все в восторге

По словам специалиста, обычное мелирование и техника его выполнения теперь уже смотрится нелепо. Появились гораздо более эффективные и красивые аналоги окрашивания.

«Самая модная техника на данный момент — Airtouch. Данное окрашивание выполняется при помощи фена. Короткие слои волос выдуваются потоком воздуха, и осветляется оставшаяся в руке длинная прядь волос», — пояснила Акульшина, пишет портал «Городовой».

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Также она отметила, что такая техника позволяет создать целый тонкий рисунок на голове. Это позволяет скрыть седину. А самое приятное, что не нужно часто красится. Кто-то ходит с таким окрашивание 4 месяца, а кто-то даже год.