Обидный «развод»: почему нельзя покупать косметику и духи со скидками

Не все скидки на товары – хорошая для покупателей идея. Например, купив по скидке духи или косметическую продукцию, можно жестоко разочароваться. Дело в том, что на качественные ароматы и бьюти-товары не может быть больших скидок. Если цены сильно снижены – значит, здесь что-то не так: чаще всего истекает срок годности или имеется вскрытая упаковка.

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Мало того: акционным товаром, возможно, уже успели попользоваться, однако покупателю об этом вряд ли сообщат. Есть еще более неутешительное объяснение: парфюм или косметика, на которые объявлена большая скидка, - банальная подделка, сработанная из низкокачественных ингредиентов, сообщает издание vnimanie.pro.