Не выбрасывайте картофельные очистки – даже не представляете, как они вам нужны

Большинство хозяек уверены: очищенная с картошки кожура – бесполезные отходы. Однако при умелом использовании эти очистки могут сослужить хорошую службу. Например, из них можно приготовить отличное удобрение для растений на огороде.

Для этого нужно выложить очистки ровным слоем на солнце на двое суток. Они превратятся в некрасивые серо-коричневые кусочки, которые потом следует перемолоть блендером и добавлять в воду для полива – две столовые ложки на литр воды. Перед тем как приступить к поливу, картофельную крошку необходимо как следует размешать – не меньше двух минут, до тех пор, пока она не пропитается водой и не перестанет всплывать.

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Не нужно поливать этой подкормкой растения каждый день – довольно двух раз в месяц, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на портал «Своими руками».