Как спастись от змей на природе: пять главных советов

С наступлением теплого времени года увеличивается опасность встретиться на природе со змеями, некоторые из которых могут оказаться ядовитыми. Врач Иван Ромасов напоминает правила поведения в таких случаях. Самое главное, по его словам, носить закрытую одежду, чтобы у змеи не было доступа к открытым участкам тела.

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«Громко топайте при ходьбе, смотрите под ноги и вовремя косите траву, чтобы змеи не смогли там спрятаться», — приводит слова специалиста телеканал «360».

Ромасов добавил, что в крайнем случае, если становится понятно, что змея готова к прыжку, можно бросить в нее камень, чтобы отпугнуть. Если же змеиная нора обнаружена на дачном участке, ни в коем случае нельзя пытаться достать оттуда пресмыкающееся руками или какими-нибудь предметами. Лучшее решение — залить нору водой из шланга и сразу отойти подальше, тогда змея уползет в другое место. В случае укуса нужно немедленно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.