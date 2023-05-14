Это нужно сделать перед варкой яиц: тогда очистите от скорлупы без усилий за секунду

Многие хозяйки знают, что если не позаботиться заранее, то яйца будут чиститься с трудом. А порой не хочется на этом этапе терять время, если еще нужно порезать салат и накормить семью. Ученый-диетолог Гарольд МакГи в своей книге «О еде и кулинарии: наука и знания о кухне» рассказал о том, что старые яйца при варке чистятся лучше, чем молодые.

Важное значением имеет уровнь pH, который меняется внутри яйца во время хранения. Но, если нужно сварить свежие яйца и легко их очистить, то есть простой способ.