Это нужно сделать перед варкой яиц: тогда очистите от скорлупы без усилий за секунду

Многие хозяйки знают, что если не позаботиться заранее, то яйца будут чиститься с трудом. А порой не хочется на этом этапе терять время, если еще нужно порезать салат и накормить семью. Ученый-диетолог Гарольд МакГи в своей книге «О еде и кулинарии: наука и знания о кухне» рассказал о том, что старые яйца при варке чистятся лучше, чем молодые.
Важное значением имеет уровнь pH, который меняется внутри яйца во время хранения. Но, если нужно сварить свежие яйца и легко их очистить, то есть простой способ.
Волшебным ингредиентом в таком случае станет сода. Ее нужно добавить в кипящую воду, и она изменит уровень кислотности в яйце.
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Чтобы все точно получилось, необходимо добавить пол чайной ложки пищевой соды на литр воды, используемой для варки яиц. Но не стоит сыпать очень много, потому что тогда вкус яиц может стать немного серным, пишет Tastingtable.