Станет ослепительно белым: с чем постирать простыни и постельное, чтобы вернуть им прежний вид

Домохозяйки знают, что спать в красивом и чистом постельном белье особенно приятно. Однако оно имеет свойство терять свой изначальный вид. Порой белые простыни становятся серыми. Но найден эффективный способ, как вернуть белизну постельному белью.
Для этого понадобится обычная яичная скорлупа. Ее необходимо измельчить, а потом поместить в дышащий мешочек и хорошенько завязать.
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Пакетик помещается в таз с замоченным бельем на ночь. А уже утром его модно постирать и прополоскать. Эффект такого способа поразит свои результатом— белье вновь станет ослепительно белым.
К слову, народное средство подходит и для машинной стирки. Для такого случая нужно мешочек со скорлупой закинуть в барабан вместе с порошком или гелем, пишет портал «Стираем дома».