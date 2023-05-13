Станет ослепительно белым: с чем постирать простыни и постельное, чтобы вернуть им прежний вид

Для этого понадобится обычная яичная скорлупа. Ее необходимо измельчить, а потом поместить в дышащий мешочек и хорошенько завязать.

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Пакетик помещается в таз с замоченным бельем на ночь. А уже утром его модно постирать и прополоскать. Эффект такого способа поразит свои результатом— белье вновь станет ослепительно белым.

К слову, народное средство подходит и для машинной стирки. Для такого случая нужно мешочек со скорлупой закинуть в барабан вместе с порошком или гелем, пишет портал «Стираем дома».