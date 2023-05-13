Безвкусица: названы юбки, которые ни в коем случае нельзя носить в 2023 году

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Стилисты признались, что необходимо отказаться от юбок из гипюра или кружев. Они теперь считаются безвкусицей. По словам экспертов, такие модели ассоциируются с бабушкиной скатертью, поэтому не могут быть стильным предметом гардероба.

Юбка-карандаш с баской тоже устарела. Раньше модницы их очень любили за крой, который с помощью оборки скрывал животик. Однако у такой юбки есть и существенный минус – баска визуально делает бедра шире. Поэтому стилисты отмечают, что стоит отказаться от этой модели, сообщает The Voice.