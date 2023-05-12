Скотч сбережет вашу банковскую карту: секретный способ для путешественников

Отправляясь в путешествие, многие стараются не брать с собой наличные, опасаясь воров: вместо бумажных денег берут пластиковую карту. Но ведь и ее могут похитить – например, когда вы ненадолго покинете свой номер в отеле. И носить повсюду с собой ее опасно – вытащат из бумажника или кармана, и оставлять – не вариант.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Что же делать? Очень просто. Захватите с собой в дорогу маленький моток скотча. И, уходя из номера, каждый раз аккуратно приклеивайте банковскую карту к столу или кровати – снизу, где ее не будет видно. Даже если в номер проникнут злоумышленники, вряд ли они догадаются заглянуть в эти тайники, советуют издание vnimanie.pro и «Аргументы и факты».