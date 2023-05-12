Овсянка в горячей ванне — хитрый прием, без которого вы теперь не сможете обходиться

Тем, кто любит после напряженного трудового дня полежать в горячей ванне, следует прислушаться к совету специалистов и брать с собой обычную овсянку: она поможет избавиться от боли в мышцах и усталости. Нужно просто насыпать стакан сухой овсянки в полотняный дышащий мешочек и опустить в воду.

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Туда же рекомендуется насыпать пару стаканов английской соли, а дополнить такую ванну нужно приятным ароматом, капнув 5-6 капель эфирного масла апельсина. Забравшись в воду, нужно полежать в ней хотя бы полчаса. По истечении этого времени вы заметите, что усталость почти прошла, а мышцы болят намного меньше, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на Syl.ru.