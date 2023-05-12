Белые кроссовки снова станут как новые: помогут всего два средства, которые есть на каждой кухне

Чтобы белые замшевые кроссовки вновь стали белыми, порой приходится немало потрудиться и понервничать: капризный материал никак не желает отчищаться от накопившейся грязи! Хорошо, что теперь стал известен простой метод: достаточно взять немного соды и молока, то есть самые обычные продукты, которые найдутся у любой хозяйки.

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Нужно взять немного молока, подогреть его до теплого состояния, а потом размешать в нем чайную ложку соды. Полученным раствором смочить ватный диск и протереть все загрязненные места на кроссовках. В завершение процедуры следует пройтись по обуви чуть влажной чистой тряпочкой и высушить кроссовки при комнатной температуре, советует издание vnimanie.pro со ссылкой на thevoicemag.ru.