На мебели больше не будет пыли: какое средство поможет протирать полки значительно реже

По словам экспертов, сначала необходимо провести влажную уборку дома, устранив всю пыль. Потом подождать, когда поверхности высохнут, а после этого уже приступать к следующим действиям. Нужно взять чистую тряпку или салфетку, а потом смочить ее кондиционером для белья.

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Тряпкой нужно буквально втереть средство в те поверхности, на которых чаще всего скапливается пыль. Многие протирают полки, а также плинтуса и другие вертикальные поверхности, например, двери шкафов.

Тогда пыль перестанет оседать на них из-за антистатических свойств кондиционера для белья. А если чаще пылесосить, то пыль вообще месяцами перестанет появляться на мебели., пишет Novate.