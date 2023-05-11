Оставьте в кроссовках на ночь носки со специями: результат приятно поразит, особенно мужа

Мешочек со специями эффективно справится с неприятным запахом, а также придаст кроссовкам приятный нейтральный аромат. А если нет тканевого мешочка, то специи можно положить в носок и поместить его в обувь на ночь.

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Как пишет «Белновости», для создания такого «освежителя» нужно наполнить носок гвоздикой, тимьяном, бадьяном, лавандой, базиликом или розмарином. Можно использовать любую специю на ваш выбор. Носок со специями лучше поместить в обувь на всю ночь.

А самое главное, что такой самодельный ароматизатор даст эффект не на один день, а примерно на месяц.