Секретный способ определить натуральность меда: подделку видно сразу

Покупая фальшивый мед, вы не только сильно переплачиваете, но и лишаетесь полезного продукта, который поможет при простуде и укрепит иммунитет. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов объяснил, что правильнее покупать мед не в магазине, а на рынке или на ярмарке – там его можно попробовать.

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