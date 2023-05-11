Секретный способ определить натуральность меда: подделку видно сразу

Покупая фальшивый мед, вы не только сильно переплачиваете, но и лишаетесь полезного продукта, который поможет при простуде и укрепит иммунитет. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов объяснил, что правильнее покупать мед не в магазине, а на рынке или на ярмарке – там его можно попробовать.
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«Легче всего натуральность меда можно определить по его консистенции. Если мед слишком жидкий или течет слишком быстро, это может указывать на наличие сахара или других добавок. Также натуральный мед имеет сладкий аромат и вкус, которые могут отличаться в зависимости от типа меда. Если мед имеет другой (отсутствующий) аромат или вкус, это может быть признаком добавок», - приводит слова Маликова издание «РИАМО».