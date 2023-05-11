Зачем губки для посуды делают разноцветными: теперь вы будете использовать их правильно

Разноцветные губки в упаковке – вовсе не прихоть производителя: их делают такими, чтобы облегчить жизнь хозяйкам, ведь разные цвета говорят о разном назначении. Так, зеленая губка не годится для отмывания антипригарных поверхностей – ее абразивная часть для этого слишком грубая и жесткая. Зато она прекрасно отмоет въевшуюся грязь с посуды и прочих поверхностей.

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Красная губка немного мягче, она не испортит тефлоновую сковородку, при этом такая губка тоже хорошо справляется с загрязненностью. Самая мягкая губка – желтого цвета: ее нужно использовать, отмывая деликатные поверхности, а также не слишком загрязненную посуду. Что касается остальных цветов – они имеют промежуточные свойства, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на портал «О, чисто».