Самый простой способ избавиться от запахов в шкафу: ни за что не догадаетесь!

Иногда вещи в шкафу приобретают неприятный «лежалый» запах. Не стоит сразу покупать ароматизаторы: они могут сослужить плохую службу, заменив один навязчивый аромат на другой. Гораздо проще и эффективнее применить нестандартное средство, а именно — древесный уголь.

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Для начала необходимо вынуть все вещи из шкафа и вымыть полки как следует. Затем на нижнюю полку поставить миску с водой, в которой находится уголь. И подержать ее там несколько дней. За это время от запаха не останется и следа: вода и уголь все впитают, пишут издание vnimanie.pro и портал «Мыльная опера».