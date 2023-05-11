4 способа хитро использовать пакеты-майки и сэкономить: не выбрасывайте их ни в коем случае!

Принято считать, что небольшие полиэтиленовые пакеты-майки — вещь, которую надо выбрасывать сразу после использования. Над бабушками, бережно складывающими пакетики, посмеиваются. А зря — некоторая доля выдумки позволяет использовать пакеты, как минимум, для 4 целей.

Первая: можно набить старую наволочку использованными пакетами — получится отличная подушка для домашнего животного. Вторая: пакет способен заменить перчатку, если нужно срочно сделать что-то, требующее защиты кожи рук. Третья: пакетами можно заполнить свободное место в коробке при упаковке хрупкой вещи, например, при переезде.

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Четвертая: старые пакеты можно нарезать ленточками и сделать из них коврик, сообщает издание vnimanie.prо со ссылкой на портал «Лайфхакер».