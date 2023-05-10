Кроссовки и кеды снова станут белоснежными: как без стирки удалить пятна с обуви

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По словам экспертов, лучше всего справится в пятнами перекись водорода. Ее нужно просто смешать с водой в пропорции пять к одному, а потом нанести на ватный диск и протереть загрязнения.

По данным сайта thevoicemag.ru, такой способ помогае устранить даже самые стойкие пятна от вина или масла.

После того, как вычистили обувь, останется только просушить ее в сухом и темном месте с хорошей вентиляцией. Важно помнить, что оставлять замшевую обувь на солнце или рядом с отопительными приборами нельзя.