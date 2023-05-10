Стоит купить в свой гардероб: названы три трендовые вещи, которые не выйдут из моды

Примечательно, что в список попали кроп-топы — главный тренд. По словам стилиста, укороченные футболки, майки, блузки и рубашки уже поселились в шкафах большинства женщин. Их можно носить с джинсами, юбками, брюками, выбирая как низкую, так и высокую посадку.

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Также лишь набирают популярность корсеты. Они есть атласные, хлопковые, кружевные. Топы стали частью гардероба модниц и не скоро выйдут из моды.

А еще актуальны юбки плиссе. Они стали необходимой частью любого женского гардероба. Вместе с ними актуальность не потеряли платья и брюки с плиссировкой, пишет РИАМО.