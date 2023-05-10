Стало известно, кто становится жертвами укусов клещей чаще других

Среди тех, кто больше всех рискует быть укушенным клещами, — люди, не уделяющие достаточно внимания собственной безопасности. Вопреки распространенному мнению, чаще всего клещи встречаются не в парках и не в лесах, а в полях, где много высокой травы. Эти насекомые не могут летать, зато незаметно заползают под одежду. Поэтому очень важно, отправляясь на природу, надевать светлые вещи: на них клеща легче обнаружить.

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«Лучше, если на вас будут светлые однотонные штаны. На таких клеща заметить проще. Кровососущие клещи, которые обитают в европейской части России, достаточно медлительны. Поэтому если вы будете регулярно осматривать себя, то сможете вовремя заметить и просто смахнуть его», — приводит слова энтомолога Вадима Марьинского издание vnimanie.pro со ссылкой на портал «Москва 24».

В дополнение эксперт сказал, что необходимо пользоваться специальными репеллентами, а также наносить специальные составы от клещей на открытые участки кожи.