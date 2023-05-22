Блинчики станут особенно пышными: секрет — в воде

Чтобы тесто было более пушистым и рыхлым, а блинчики — пышными и воздушными, надо использовать не простую воду, а газированную. Углекислый газ, который в ней содержится, поможет «расширить» тесто, наполнив его микроскопическими пузырьками воздуха. Результат вас удивит и обрадует: блинчики получатся особенно мягкими и нежными.

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Кстати, вместо обычной газированной воды можно влить в тесто любой газированный напиток, лимонад или колу например, — эффект будет такой же. Кроме воздушности, такие напитки добавят блинчикам привкус — фруктовый или ягодный, в зависимости от сорта, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на Tastingtable.