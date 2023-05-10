Нельзя наносить духи перед выходом из дома: пожалеете об этом

Пользоваться парфюмом за минуту до выхода из дома – большая ошибка. Дело в том, что это может привести к непоправимым последствиям: на одежде останутся пятна и потеки, которые практически невозможно уничтожить. Не менее катастрофические последствия приносит попадание ароматной жидкости на ювелирные украшения и бижутерию: они могут потемнеть.

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Как же поступить? Очень просто: нанести любимый аромат за 5 минут до того, как начинаете одеваться. За это время капельки испарятся, и можно будет без опаски надевать одежду и украшения, предупреждает издание vnimanie.pro со ссылкой на The Voice.