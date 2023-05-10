Осторожно! 2 главные ошибки, делающие редкие волосы еще хуже

Редкие и тонкие волосы требуют особого ухода. Но многие женщины об этом забывают — и совершают ошибки, которые, наоборот, делают их волосы еще более редкими. Первая из таких ошибок — прямой пробор. Гораздо выигрышнее смотрится пробор, сделанный сбоку: не так бросается в глаза скудость шевелюры. Что касается стрижки, то лучше отдать предпочтение ступенчатым многослойным вариантам.

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Вторая ошибка — применение средств, предназначенных для густых волос. Их состав направлен на утяжеление прядей, так что прическа делается плоской и невыразительной, теряя объем. Выбирая гели и муссы, нужно следить, чтобы они не производили сглаживающий эффект, недопустим также жирный блеск и «эффект мокрых прядей», сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на SheFinds.