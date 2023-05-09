Подоконник за секунды побелеет: как убрать желтизну с помощью копеечного средства

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Для этого матеры хозяйки используют жидкость для ополаскивания рта. Оказывается, что достаточно взять это средство и легко натереть им подоконники, которые за считанные секунды станут белоснежными. А приятным бонусом будет то, что в комнате появится запах свежести. Кроме того, ополаскиватель отлично подходит и для мытья окон, рассказывает «Белновости».