Эта вещь мгновенно сделает женщину соблазнительной: мужчины станут на вас заглядываться

Многие женщины считают платья и юбки идеальной одеждой для свиданий. Однако порой детали могут существенно изменить образ и даже придать уверенности. Эвелина Хромченко рассказала, что нужно носить, чтобы быть привлекательнее. По словам модного эксперта, это можно сделать с помощью чулок.
«Можно долго учить девушку женственности, но чулки сделают это мгновенно», — процитировал стилиста портал Voice.ru.
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Однако уточняется, что чулки не следует выставлять напоказ. Все суть в том, как чувствует себя в них девушка. Лишь осознание того, что под платьем есть соблазнительные кружева, заставляют двигаться более грациозно, а также чаще улыбаться.
Эвелина также рассказала, что чулки можно выбрать на свой вкус: с кружевом, поясом, стрелкой, узором или мелкой сеткой.