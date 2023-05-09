Сделают шикарным любой образ: шесть остромодных туфель, которые стоит купить на весну и лето

Еще недавно туфли со скрытой подошвой и высоким каблуком считались безвкусицей. А теперь они снова стали актуальными. Также снова стали топовыми балетки. Однако эксперты пояснили, что лучше выбирать однотонные балетки, с контрастным мысом или с ремешками.

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Можно обратить внимание на блестящие туфли. Особенно эффектными смотрятся модели с пайетками, блестками и в цвете металлик. Также в тренде обувь с открытым мысом — можно показать красивый педикюр. Модницам следует обратить внимание на сабо и босоножки, которые идеально подойдут для жаркой погоды.

Туфли «Мэри Джейн» оказались на острие моды. Эта обувь с перемычками у щиколотки, которая бывает и с каблуком, и на платформе, и на плоском ходу. Эксперты подчеркнули, что не теряют актуальности в 2023 году остроносые туфли, сообщает The Voice.