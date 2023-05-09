Как выглядеть стильно и актуально в 2023 году: Александр Рогов назвал главные модные тренды весны

Александр Рогов. Фото: соцсети звезды

Эксперт рассказал, как необходимо одеваться весной в соответствии с последними трендами.

Каждый год меняются тенденции в моде. Если не ходить на показы дизайнеров, то узнать об актуальных трендах сложно. А следовательно, можно попасть в просак. Известный российский стилист Александр Рогов рассказал, как надо одеваться этой весной, чтобы быть стильной и выглядеть актуально. 

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«Главные тренды: анималистичные принты, карго, гангстерские костюмы, металлизированные текстуры, буфы, лакированная кожа», – написал он в своем Телеграм-канале.

Рогов также наглядно показал, что сейчас в тренде. Среди нарядов, например, оказался плащ с принтом змеиной кожи в сочетании с яркой обувью.

Также модными остаются «леопардовые» платья на тонких бретелях, объемные костюмы с жакетом прямого кроя, юбки цвета металлик и куртки из лакированной кожи.

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