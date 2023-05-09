Выглядят нелепо и старомодно: эти прически выдают немолодой возраст – откажитесь от них

И первое, от чего стоит отказаться, это идеальные ровные кудри. Так не нужно делать ни в коем-случае. В 2023 году актуально – выпрямить волосы. Напомним, что даже принцесса Уэльская отказалась от своей некогда фирменной прически из локонов. Теперь она делает прямые волосы или лаконичные волны.

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Также если волосы оставлять распущенными, то не украшать их заколками и зажимами — это тоже выглядит актуальнее и не старит.

Эксперты пояснили, что собирать волосы в пучок на макушке не только не удобно, но и не актуально. Если любите такие укладки, то лучше соберите волосы аккуратно внизу, разделив их на пробор. Так они не будут вам мешать и вы получите стильный образ.

А если вы носите короткую стрижку, то откажитесь от неровных слоев. Стрижки с «драными» краями остались в 90-х и в нулевых, сейчас они выглядят устаревшими и старят женщин, пишет The Sun.