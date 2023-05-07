Меньше двух часов — можно обувать: раскрыт простой способ, как быстро высушить кеды и кроссовки

Многие сталкиваются с такой проблемой, как сильно грязная обувь. Порой ее мало просто протереть. А вост стирать кроссовки и кеды не все решаются. Тем более, что обычно они сушатся целый день. Однако эксперты раскрыли простой способ, как высушить свою обувь за какие-то полтора часа.
Отмечается, что нужно постиранные кроссовки или кеды из ткани, а затем их надо обернуть в старое махровое полотенце, чтобы убрать большую часть воды. Также внутрь обуви можно поместить белую бумагу или ткань, а потом обмотать обувь бинтами. Когда марля пропитается, ее убирают и заменяют сухой.
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Также нужно учесть, что пара должна находиться в сухом и проветриваемом месте. За полтора часа можно заметно убрать влажность, поэтому обувь высохнет гораздо быстрее пишет портал «Уборка. Онлайн».