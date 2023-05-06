Выглядят дорого и не выйдут из моды: восемь вещей, которые должны быть в гардеробе каждой девушки

И одной из самых универсальных вещей является белая футболка. Она подходит под все. Однако нужно выбирать вещь только из плотного хлопка и с широкой резинкой у ворота. Тогда она долго прослужит и не растянется.

Также всегда выручат костюмные брюки черного цвета, классические прямые голубые джинсы без фурнитуры и белая рубашка из плотного хлопка. А если купить шелковую комбинацию, то ее можно надевать для выходов в свет и свиданий.

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В любом гардеробе должно быть пальто; Его следует выбирать нейтральных оттенков: песочный, бежевый и коричневый. Также важно правильно подбирать обувь. лучше отдать предпочтение лоферам из натуральной кожи черного или темно-коричневого цвета. Эксперты рекомендуют не экономить на сумке. Она должна быть из качественных и натуральных материалов, а также с минимальным количеством фурнитуры, сообщает PeopleTalk.