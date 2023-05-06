Выделяют живот и сильно полнят: эксперт назвал худшие вещи на лето и весну, которые портят фигуру

По словам модного эксперта, лучше навсегда отказаться от трикотажных вещей, сделанных «по фигуре». Облегающая одежда точно выделит все недостатки, особенно в области живота, и начнет полнить. Но также не стоит покупать мешкообразные вещи — они будут смотреться еще хуже.

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«Выбирайте свободный крой на размер больше вашего. Это может быть оверсайз-блузка, а еще, например, брюки, джинсы или платье с завышенной талией. Все эти вещи помогут замаскировать животик», — посоветовал Байгакофф, пишет портал «Городовой».

Стилист рекомендовал в теплое время года носить вещи исключительно с учетом собственных пропорций.