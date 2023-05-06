Выделяют живот и сильно полнят: эксперт назвал худшие вещи на лето и весну, которые портят фигуру

Весна уже давно стала временем, когда люди обновляют гардероб. Однако правильно выбрать наряды – целое искусство. После зимы еще зачастую появляется лишний вес, который не так просто скрыть. Стилист Аполлон Байгакофф рассказал, от каких моделей стоит точно отказаться, так как лишь портят фигуру.
По словам модного эксперта, лучше навсегда отказаться от трикотажных вещей, сделанных «по фигуре». Облегающая одежда точно выделит все недостатки, особенно в области живота, и начнет полнить. Но также не стоит покупать мешкообразные вещи — они будут смотреться еще хуже.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Выбирайте свободный крой на размер больше вашего. Это может быть оверсайз-блузка, а еще, например, брюки, джинсы или платье с завышенной талией. Все эти вещи помогут замаскировать животик», — посоветовал Байгакофф, пишет портал «Городовой».
Стилист рекомендовал в теплое время года носить вещи исключительно с учетом собственных пропорций.