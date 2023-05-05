Не давайте этот продукт собаке — погубите ее: совет кинолога

Некоторые владельцы собак стремятся иногда поить своих питомцев молоком, полагая, что это на пользу животному. На самом деле организм собаки плохо усваивает молоко, это может закончиться расстройством пищеварения и другими проблемами. По словам кинолога Владимира Голубева, чтобы побаловать питомца «вкусненьким», можно дать ему субпродукты или приготовленные из них специальные «собачьи» блюда вроде вяленых, сушеных или запеченных кусочков.

Кроме того, многие собаки с удовольствием едят свежие огурцы, морковь, яблоки, бананы, груши — и это действительно будет не только вкусно, но и полезно. А вот от молока следует отказаться.

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