Три крутых лайфхака для более комфортного путешествия на самолете

Путешествие самолетом нередко становится утомительным и портит все впечатление от отпуска. Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться некоторыми хитростями, о которых знают не все. Сделать перелет более комфортным, без толпы людей и шума, можно, купив билет на ночной рейс. У некоторых авиакомпаний такие рейсы еще и более дешевые, что станет приятным бонусом.

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Если с вами летят дети — смело направляйтесь в семейную зону отдыха в аэропорту: игровые площадки, которые там устроены, позволят скоротать время до вылета. Известно, что в самолет можно брать с собой лишь 100-миллиметровые емкости с жидкостями. Если вам непременно нужно больше — заморозьте жидкость: скорее всего, тогда ее не попросят выбросить, советует издание vnimanie.pro со ссылкой на портал «Мир хитростей».