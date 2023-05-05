Муравьи исчезнут с участка раз и навсегда: простое дешевое средство станет их погибелью

Если на участке завелись муравьи – спокойная жизнь кончилась: эти мелкие вредители портят рассаду и объедают ягоды. Каждую весну перед огородниками встает задачи извести непрошеных гостей со своего участка. Среди самых эффективных средств, помогающих справиться с муравьями, - сахарные ловушки.

Рецепт первый: в 100 мл воды растворить 2 столовые ложки сахара и пакетик борной кислоты в виде порошка. Рецепт второй: 5 столовых ложек сахара размешать в 15 столовых ложках воды, добавить буру и 5 чайных ложечек натурального меда.

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Оба раствора станут настоящим спасением. Их нужно налить в крышечки и расставить по участку, выбирая места, где муравьи уже протоптали себе тропинки, а также под растениями и около муравейника, советует издание vnimanie.pro со ссылкой на Forumdach.