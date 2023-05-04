Омолодит женщин 40+: эта идеальная стрижка с ошеломительным эффектом подойдет на любую длину

Речь идет о прическе «Итальянка». В ней есть особенность – верхний слой остается коротким независимо от длины волос.

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Отмечается, что такую стрижку можно делать с прямой и косой челкой или вовсе от нее отказаться. А также большим плюсом является, что эта стрижка будет хорошо смотреться с длинными волосами. Однако дамам старше 50 лет эксперты советуют присмотреться к вариантам со средней или короткой длиной.

Прическу можно смело делать, если волосы прямые, а также слегка вьющиеся. Она идеальная для тонких локонов, поскольку после посещения парикмахера у волос появится объем, пишет «Новый очаг».