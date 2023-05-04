Липкие и жирные кухонные полотенца станут как новые: поможет дешевое средство

Кухонные полотенца довольно быстро приходят в негодность, и их приходится выбрасывать. Однако существует способ продлить им жизнь: чтобы отстирать дочиста даже очень грязные и липкие полотенца, достаточно использовать горчичный порошок. В 2 литрах воды нужно растворить 6 столовых ложек сухой горчицы.

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Вещества, содержащиеся в горчичном порошке, воздействуют на самую стойкую грязь — она растворится и исчезнет. В полученной смеси замочить на 15 минут грязные полотенца, после чего вынуть их, отжать и достирать обычным способом — в стиральной машине, рекомендует издание vnimanie.pro со ссылкой на remontkit.ru.