Как сдать экзамен на права с первого раза: очень просто

Всем известно, как трудно бывает получить права: порой приходится чуть ли не десять раз сдавать теорию, да и с практикой не легче. Однако есть один способ, который поможет пройти этот «квест» с первого раза — и стать обладателем заветных корочек.

Нужно просто понять: большая часть волнения, из-за которого заваливают экзамен, происходит потому, что начинающий водитель садится в незнакомую машину. А ведь рядом — еще и сотрудник ГИБДД, как тут не нервничать? Нужно просто найти возможность предварительно поездить в автомобиле с инструктором — и на экзамене машина покажется знакомой и нестрашной.

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