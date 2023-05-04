Как сдать экзамен на права с первого раза: очень просто

 Фото: Global Look Press

Чтобы получить водительские права с первого раза, нужно всего лишь выполнить одно условие.

Всем известно, как трудно бывает получить права: порой приходится чуть ли не десять раз сдавать теорию, да и с практикой не легче. Однако есть один способ, который поможет пройти этот «квест» с первого раза — и стать обладателем заветных корочек.

Нужно просто понять: большая часть волнения, из-за которого заваливают экзамен, происходит потому, что начинающий водитель садится в незнакомую машину. А ведь рядом — еще и сотрудник ГИБДД, как тут не нервничать? Нужно просто найти возможность предварительно поездить в автомобиле с инструктором — и на экзамене машина покажется знакомой и нестрашной.

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«Новички медленно адаптируются к смене машины. У инструктора автомобиль в идеальном состоянии и хорошо отрегулирован, а на экзамене будет ушатанное старье. Многие на этом валятся, хотя знают теорию и практику. Так что совет один: по мере учебы брать дополнительные занятия по практике», — приводит слова автоэксперта Андрея Троя издание vnimanie.pro со ссылкой на «Абзац».

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