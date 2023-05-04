Влажная салфетка в стиральной машине — хитрый способ спасти вещи

Опытные хозяйки всегда имеют дома запас влажных салфеток: с их помощью они решают сложную проблему, возникающую при стирке в машине-автомате. Особенно эта хитрость поможет тем, у кого дома есть животные. Если бросить перед стиркой в барабан машинки две-три влажные салфетки, на них налипнет вся накопившаяся на вещах шерсть, а также волосы и прочий мелкий сор.

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Важная деталь: дешевые тонкие салфетки не помогут, они, скорее всего, порвутся, поэтому нужно отдавать предпочтение достаточно плотным и качественным. И еще стоит обратить внимание на отдушку, которой пропитаны салфетки, — ведь этот аромат поселится после стирки и на вещах, советует издание vnimanie.pro со ссылкой на «ТУТ Новости».