Это средство есть дома всегда: три простых способа отстирать желтые пятна от пота с белых вещей

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«Один из самых известных способов включает в себя использование перекис водорода. Проблемное место заливаете перекисью, а затем погружаете в теплую воду (не проточную). Когда реакция, то есть шипение, прекратиться, можно постирать в стиральной машинке на привычной для данного типа ткани программе.

Второй способ - натереть загрязненное место хозяйственным мылом и постирать, как обычно. Можно использовать и жидкое хозяйственное мыло, но тогда нужно будет замочить вещь в мыльном растворе минут на 30-40.

Если пятно очень большое или застарелое, то без химии не обойтись. На пятно нужно налить "Доместос" и сразу отправить в стиральную машинку, не дожидаясь реакции. Этот способ не подходит для деликатных и старых тканей», – поделилась эксперт.