Тюль будет ослепительным и кипятить не надо — как правильно отбеливать такие шторы в машинке

Фото: Global Look Press

Домохозяйки знают главные правила, которые помогают тюль держать в чистоте.

Практически в каждом доме есть шторы. Они придают уют и дополняют интерьер. Многие предпочитают вешать легкую тюль, которые не дает прохожим разглядывать то, что находится за окном, а также защищает от света. Но некоторые хозяйки боятся стирать такие шторы в машинке. Однако при соблюдении правил это можно делать.

Если раньше многие кипятили ткань, чтобы добиться белизны, то с тюлью так делать нельзя. Важно выбрать правильный режим — деликатную или ручную программу. Обратите внимание, что температура должна быть не больше 40 градусов. А чтобы на ткани не появились дыры, ограничьтесь отжимом — 300-400 об/мин.

Хлопок, органзу, капрон можно освежать, используя обычные порошки. А вот шелк и вуалевые занавески стирать следует с шампунями для деликатных изделий.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также будет идеальным решением, если  закидывать тюль в барабан в специальном сетчатом мешке, а еще можно использовать обычную наволочку.

Если результат после стирки результат не показался вам идеальным, то замочите текстиль в соляном растворе, а потом еще раз отправьте штору в машинку, об этом пишет портал «Уборка. Онлайн».

Читайте также