Выглядит дешево и безвкусно: наряды из таких тканей ни в коем случае не носите

По словам модного эксперта, лучше обходить стороной наряды из синтетических заменителей шелка. Со временем на полиэстере появляется характерная белесоватость, которая и выдает истинное происхождение ткани. К тому же, к такой ткани липнет запах, а вот к шелку — нет.

Есть подвох и среди натуральных тканей. Нужно быть осторожнее со льном. Одежда из льна очень сильно мнется, что портит вид, особенного офисного работника.

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Дизайнер также рассказала, что есть ткани с высокой пилингуемостью. Это означает, что при производстве использовалось короткое волокно, поэтому катышки появятся очень быстро. Это относится к дешевым шерстяным изделиям и переработанному хлопку. Любина подчеркнула, что именно по этим причинам, лучше выбирать наряды из более качественных тканей, сообщает Marie Claire.