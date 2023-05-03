Нужно знать несколько правил: как и где хранить картошку, чтобы она долго не прорастала и не портилась

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«Чтобы картошка долго лежала, нужно выбрать правильный сорт. Устойчивы к длительному хранению Атлант, Гатчинский, Маг, Чайка и многие другие. Есть сорта, которые вообще не могут лежать. Они подойдут для быстрого употребления в пищу. Например, сегодня купили, в течении пары дней что-то приготовили.

Когда выбрали правильную картошку, нужно подобрать правильные условия хранения. Корнеплод хорошо себя чувствует в темном и прохладном месте. Это может быть подвал или погреб.

Далее выбираем правильную емкость для хранения. Лучше всего складывать картошку в холщевые мешки, в деревянные ящики или хранить россыпью на натуральном материале - мешковина, лен.

Картошка должна быть сухой! Если земля мажется, а не отбивается, дайте картошке просохнуть. Не мойте ее перед погружением в погреб. Зимой желательно перебрать картошку - выкинуть испорченную, подгнившую и избавить корнеплоды от проросших ростков. Так картошка пролежит в подвале до лета. В худшем случае сморщится, но в таком виде она может быть использована на семена», – рассказала дачница.