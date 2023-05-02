Модный эксперт из Великобритании рассказала, какая одежда устарела: не носите это летом 2023 года

Весна — это время, когда нужно заглянуть в гардероб. Можно смело избавиться от устаревшей одежды. Модный блогер из Великобритании Антония Хайэм решила дать советы в соцсетях. Она подробно рассказала о предметах гардероба, которые окончательно устарели в новом сезоне и просто должны покинуть полки в вашем шкафу.
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Антония Хайэм отметила, что летом 2023 года лучше отказаться от ультракоротких джинсовых шорт, а также топиков с бабочками и инфантильными принтами. А вот шорты-бермуды свободного кроя, длина которых чуть закрывает колено, станут идеальной и стильной заменой.
Также в список антитрендов попали короткие комбинезоны из легких тканей и браллеты. Вышла из моды и некоторая обувь. По словам эксперта, уже не актуальны кроксы и биркенштоки.
Эксперт в области моды подчеркнула, что носить нужно то, что вам подходит по возрасту, фигуре и социальному статусу. Важный совет, который поможет выглядеть лучше — выбирать следует одежду из качественных натуральных материалов, пошитую по хорошим лекалам.