Никакого запаха пота даже в сильную жару: простое средство, которое сильнее дезодорантов

Лето любят все, но, к сожалению, летняя жара часто приносит неприятные сюрпризы: например, повышенное потоотделение и связанный с этим запах. Порой с отталкивающим «ароматом» не в силах справиться даже дезодорант. Что же делать? Решение вопроса очень простое: достаточно обрабатывать зону подмышек соком алоэ вера.

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Это позволяет не опасаться неприятных запахов даже в самую сильную жару. Сок наносится на ночь, утром же его надо смыть обычной водой и обработать подмышки привычным дезодорантом. Конечно, от потоотделения это не спасет, зато защитит от запахов, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на Woman Shape.