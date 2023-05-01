Это приведет к разводу в короткий срок: какие пять ужасных привычек ставят крест на любом браке

И одной из самых распространенных привычек – проявлять пассивную агрессию. Отмечается, что в такой ситуации совсем не важно доя чего это делается, чтобы избежать открытого конфликта или такое общение просто привычно. Любой партнер устанет от этого.

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Также ужасная привычка, когда человек воспринимает отношения лишь как должное. Постепенно это приводит к «холоду» в общении, а также к угасанию интереса и рутине. Без чувств потухнут любые отношения.

Проблемой для многих становится привычка сидеть с гаджетами в руках. Телефон, компьютер или другие устройства лишают шанса на живое общение, которое имеет особую важность между людьми, подчеркивает Marie Claire.

Не все осознают, что постоянные шутки над партнером также приводят к разводу. даже если насмешки безобидные, лучше от такого отказаться.

Главное, о чем стоит забыть – привычка «приносить» работу домой. Рекомендуется разграничивать свою профессиональную деятельность и дом. В противном случае это навредит отношениям.