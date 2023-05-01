Берите на заметку срочно: американские стилисты назвали лучшую обувь на лето 2023 года

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По словам эксперта, модницам следует обратить внимание на тренд нулевых, который вернулся — балетки. Однако выбирать нужно те модели, которые впишутся в ваш гардероб. Они могут быть яркими, лаконичными, с острым или квадратным носом, базовых оттенков, из ткани или из кожи.

А также в моде туфли на низком каблуке. Их можно смело сочетать с летним платьем, рваными джинсами или короткими шортами. Также не стоит забывать про кроссовки, белые кеды и босоножки в стиле бохо, пишет Who What Wear.