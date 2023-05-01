Названы самые модные цвета в одежде летом 2023 года: затмите всех

И стилисты отметили, что можно отдать предпочтение смелым оттенкам от насыщенного красного до неонового розового. Обратить внимание следует также на желтый цвет. Можно создавать не тотал луки, а использовать этот оттенок, чтобы сделать акцентны в образе. Яркие предметы гардероба и насыщенные оттенки не нужно боятся миксовать между собой.

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Фуксия, яркий зеленый, сапфировый, лавандовый и бежевый также в тренде. Их можно миксовать между собой.

А если в вашем сердце укоренилась любовь к спокойным цветам, то можно использовать бежевый и добавить к нему броский акцент, пишет Marie Claire.