Покупная зелень сохранит свежеть ни одну неделю: раскрыт простой способ не дать укропу, петрушке и зеленому луку засохнуть

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Свежесть зелени не стоит просто убирать в пакете. Чтобы сохранить вкус и свежесть зелени, лучше не полениться и сделать пару простых действий. Сначала возьмите небольшое кухонное полотенце и намочите его. Затем отожмите воду, чтобы изделие было слегка влажным. После этого в него нужно завернуть пучок растений.

Как советует «Белновости», сверток также следует обернуть в полиэтиленовую пленку и оставить в холодильнике в отделе для хранения овощей и фруктов. Отмечается, что такой метод обеспечит свежесть зелени до 15 дней.