Вы удивитесь: в моду вошел потрясающий цвет маникюра, который скоро начнут носить все

Отмечается, что такой оттенок подойдет любительницам яркого маникюра. Эксперты назвали зеленый цвет и все его оттенки от оливкового до малахитового и изумрудного.

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Примечательно, что такой сочный и яркий цвет будет выгодно смотреться на женских руках.А для тех, кто не любит однотонный цвет на ногтях, можно сделать яркий френч или нейл-арт.

Также стилисты признались, что ногти можно украшать крохотными рисунками в зеленых оттенках, так как это один из главных нейл-трендов этой весны, пишет The Symbol. Такой маникюр точно поднимет вам настроение.