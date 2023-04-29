Вы удивитесь: в моду вошел потрясающий цвет маникюра, который скоро начнут носить все

Девушки привыкли к тому, что нужно следить за внешностью. Многие отмечают, что ухоженная дама даже выглядит моложе. Примечательно, что зачастую внимание уделяется ногтям. Существует множество техник нанесения лака и мода на определенный дизайн. Стилисты рассказали о самом актуальном цвете мая 2023 года.
Отмечается, что такой оттенок подойдет любительницам яркого маникюра. Эксперты назвали зеленый цвет и все его оттенки от оливкового до малахитового и изумрудного.
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Примечательно, что такой сочный и яркий цвет будет выгодно смотреться на женских руках.А для тех, кто не любит однотонный цвет на ногтях, можно сделать яркий френч или нейл-арт.
Также стилисты признались, что ногти можно украшать крохотными рисунками в зеленых оттенках, так как это один из главных нейл-трендов этой весны, пишет The Symbol. Такой маникюр точно поднимет вам настроение.